Arnaud VIELLE

"Le meilleur moyen de prédire l'avenir est de le créer."



Cette citation de Peter Drucker explique pourquoi j'ai fait le choix il y a 2 ans de modifier le cours de ma carrière pour contribuer aux bouleversements de nos sociétés induits par la révolution digitale. Après avoir œuvré à l'évolution du positionnement stratégique de l'aéroport de Rennes en attirant les premières compagnies low-cost sur la plateforme (Vueling puis Ryanair), j'ai souhaité devenir un acteur de la transition numérique en acquérant une double compétence ingénieur/manager en stratégies marketing.



Je contribue aujourd'hui au lancement du Future Laboratory d'Audencia Business School dont l'objectif est de fédérer les étudiants, enseignants, chercheurs et entreprises partenaires autour de projets innovants. Ce projet passionnant me permet à la fois de travailler sur le positionnement, l'offre de services et la promotion du Lab et d'être au plus près des problématiques rencontrées par les entreprises dans leurs projets de développement et d'amélioration de la relation client.



Je serai disponible à partir de décembre 2016 pour un poste ou des missions me permettant de :

○ élaborer et mettre en place en mode projet des stratégies de développement en utilisant toutes les techniques du marketing, y compris digitales et multicanales,

○ interagir avec les équipes techniques,

○ enrichir la connaissance et la relation clients en omnicanal,

○ développer une stratégie de marque,

○ utiliser mon expertise en e-commerce ou sur les secteurs du transport et du tourisme.



Si vous êtes intéressé par mon profil ou souhaitez simplement échanger sur ces thématiques, n'hésitez pas à rentrer en contact avec moi !



Mes compétences :

Statistiques

Mathématiques

Développement commercial

Stratégie digitale

Études marketing

Marketing produit

Marketing stratégique

Mobile marketing

Big Data

Webmarketing

Études quantitatives

Marketing relationnel

E-commerce