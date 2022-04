Passionné par la chimie depuis toujours, j'ai étudié la chimie des matériaux. Les matériaux qui me passionnent le plus sont dédiés à la protection de l'environnement. Je recherche un emploi en chimie des matériaux motivant dans une équipe dynamique où je pourrais complètement m'investir et m'épanouir.



Mes compétences :

FORTRAN

Modélisation

LaTeX

Synthèse de matériaux

Analyse chimique

Chimie des solutions

Thermodynamique

Gestion de projet

Chimie analytique