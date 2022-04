Arnaud VILLATTE

Fort d’une expérience de 20 ans dans l’IT et 15 dans les solution SaaS & Web conférence, ma carrière s’est principalement déroulée à l’international et dans environnement EMEA.

J’ai acquis une solide expertise en Marketing & Business Analyste avec une attention particulière sur le développement de la stratégie commerciale.

Le poste de « Business Développement Manager » m’a permis d’étoffer mon expertise avec des compétences en création et animation d’un réseaux de partenaires ainsi qu’en négociation commerciale.

Principales tâches :

• Définition et déploiements de la stratégie commerciales auprès des filiales de vente européennes afin qu’elles atteignent leurs objectifs de ventes.



• Recrutement de nouveaux partenaires et clients stratégiques afin d’attaquer de nouveaux marché de niche (e-learning & télé consultation médicale).

• Etablissement des budgets, prévisions de ventes ainsi que l’analyse financière (compte de résultat de la BU) pour s’assurer d’atteindre les objectifs de profitabilité arrêtés par le groupe.



Mes compétences :

B2B marketing