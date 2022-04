Arnaud Vincent MAFFEI

Sérieux, mobile, dynamique, mes domaines de compétences sur le point humain:





- Recruter, former et manager une équipe

- Élaborer et animer avec une équipe un projet à la fois commercial et humain

- Suivi de la gestion du personnel (Formateur)

- Organisation d’un service





Commercial:





- Être le garant des performances économiques et humaines

- Ecriture de la politique commerciale des univers, étude de marché, merchandising

- Organisation d'évènements





Technique:





- Gestion du compte d'exploitation des rayons, des stocks et des choix de gamme

- Amélioration des produits et des matériaux

- Gestion des flux de marchandises, des transports (tournée/ approvisionnement)

- Animation de la sécurité et de la maintenance du magasin

- Etude des postes de travail, amélioration continue des conditions de travail (Kai zen)



Mes compétences :

Allemand

Anglais courant

Formation

Français

iMovie

Informatique

IPhoto

iWeb

Mac

Microsoft Office Word

Microsoft Publisher

