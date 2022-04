Arnaud VIOLA

Titulaire d'un diplôme d'ingénieur AGRO SUP DIJON (option : génie industriel alimentaire), j'ai travaillé successivement pour le laboratoire Roche comme chargé de mission, puis au sein du Conseil Général de Seine-Saint-Denis comme chef d'un service de 20 personnes dans l'assainissement et enfin au SIAAP, comme chef d'un service de 50 personnes assurant la maintenance de la station d'épuration de Colombes.

J'ai quitté ce poste en fin d'année 2006 pour devenir conducteur d'opération auprès de la Direction des grands travaux. Il s'agit de mener à bien une grosse opération d'investissement sur plusieurs années.

Pendant cette période je me suis passionné pour l'informatique industrielle et j'ai donc décidé d'intégrer en 2009 le service expertise de la Direction des Grands Travaux du SIAAP où je m'occupe de toutes les nouvelles installations d'automatismes.



Mes compétences :

Agroalimentaire

Assainissement

Automatisme

Conseil

Environnement

Etudes techniques

Fonction publique

Fonction publique territoriale

Métrologie

syndicat