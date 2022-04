Arnaud VISAT

Titulaire d'un BTS Professions immobilières, obtenu en 2010 au lycée George de la Tour à Nancy, ,j'ai intégré l'étude de Maître VASSEUR David, un huissier de justice, en qualité d'Assistant en immobilier pour prendre en charge la Gestion locative ainsi que la gestion syndic au sur un portefeuille à Reims (100 lots et 20 immeubles en copropriété).

Puis en 2012 dans le but d'évoluer et enrichir mon expérience, j'ai poursuivi mon parcours au sein du cabinet Claude RIZZON à NANCY en tant que Gestionnaire syndic avant d intégrer le Cabinet FONCIA SOLONIM à Nancy en 2013 en qualité de Gestionnaire location jusqu'en 06/2017, sur un portefeuille de 500 lots (biens anciens).



Depuis 07/2017 j ai débuté un nouveau challenge chez Citya belvia Nancy Lorraine en reprenant un poste de gestionnaire location sur un portefeuille de biens récents de 500 lots répartis sur la Haute Marne, la Meuse, Moselle Est, Meurthe et Moselle.



Aujourd’hui encore, je reste attentif à tous les postes que l'on peut me proposer sur le secteur de Nancy et les alentours pouvant me permettre de relever un nouveau de challenge à responsabilité; tout en poursuivant dans le domaine de la Gestion locative ; domaine dans lequel je me sens particulièrement à l’aise et auquel j’éprouve une certaine dévotion.



Dynamique, motivé et doté d'une bonne capacité d'adaptation, j'ai acquis au cours de mes

premières expériences professionnelles des connaissances dans le contentieux, juridique, ainsi que les qualités d'écoute et de compréhension nécessaires, tout en me familiarisant avec les outils techniques propres à chaque entreprise .



Je suis donc en mesure d'apporter toutes les connaissances acquises au profit des entreprises qui seront me faire confiance.