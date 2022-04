Arnaud WACOGNE

Notre raison d'être : Accompagner les entreprises (TPE/PME et groupes régionaux) dans l'optimisation des coûts du travail (principal poste de dépense des entreprises) au travers d'approches uniques.

Parce que améliorer votre rentabilité c'est aussi réduire vos charges !!

Les prestations d'Ares Consulting sont aux success fees :

Nous gagnons si Vous gagnez.

la création d'un algorithme à partir de 300 millions de données nous permet d'identifier rapidement les pistes d'amélioration RH et les économies réalisables....

Nos 4 piliers : couts indirects, obligation et RSE, fournisseurs, digital & réseau

Nos Valeurs : "faire des ressources humaines une richesse pour chaque entreprise"



Mes compétences :

RSE

Recrutement

RH

Développement commercial

Conseil

Optimisation des process