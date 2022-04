Arnaud WALTER 46 ans.



SYNERGY France est une société que j'ai créée pour répondre à mes passions : le sport et le business, avec une idée de solidarité et de régionalité en plus !...



depuis 2018 : Gérant Synergy France

2015/18 : Consulting free-lance

2009/14 : Gérant SYNERGY France Importation et distribution d'une marque de boisson énergétique

2006/09 : Resp Développement Commercial France et Associé - SYNERGY Gmbh - Allemagne

2005 : Resp Developpement Commercial France - United Innovation Drinks Gmbh - Allemagne

2004 : Formation a la Création d Entreprise

2003/04 : Xerox 67 - Ingénieur Commercial / Système multi-fonctions numériques du documents

2002/03 : Canon France 67 - Commercial Grands Comptes / Système multi-fonctions numériques du documents

2000/02 : Xerox 68 - Ingénieur Commercial / Système multi-fonctions numériques du documents

1997/00 : Ikon Office Solution 68 - Attaché Commercial / Système multi-fonctions numériques du documents



Mes compétences :

Conception

Conseil en communication

Négociation commerciale

Développement commercial