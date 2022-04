Arnaud WALUKIEWICZ

Bonjour ,



Je suis à la recherche de personnes motivées qui souhaitent changer de métier ou tout simplement avoir un revenu complémentaire dans le secteur de l'immobilier, je recrute dans toute la France, surtout en région parisienne. Si vous voulez avoir un emploi du temps aménagé et à votre convenance et des rémunérations à la hauteur de vos ambitions, vous pouvez me contacter .