Arnaud WATTELLIER

ATI est originellement une société spécialisée dans l'usinage de précision.

L'usinage représente environ 70% de l'activité tandis que le reste est consacré au développement de produits propres, notamment dans le domaine du sport adapté (ATI a fabriqué les plateforme d'escrime Handisport pour les JO de Londres)



Mes fonctions:

- Animer le B.E. et veiller au bon développement des études et projets

- Gérer les achats et la sous-traitance

- Optimiser la production de l'atelier



Mes atouts:

- Très bon relationnel

- Adepte de la technique et de la pratique, je suis un grand manuel

- Grande adaptabilité et polyvalence

- Anglais professionel





Les principales compétences utilisées sont:

- Calcul et dimensionnement mécanique

- CAO

- Organisation



Mes compétences :

Solidworks

Cosmosworks

VBA Visual Basic

Sociable

Dynamique

Visual Basic for Applications

Microsoft Word

Microsoft Visio

Microsoft Excel