Francis PAILLERON

HOMME DE PROJETS DE CHALLENGES ET D 'OPERATIONS ...!

secteur : france et export / BUSINESS APPORTEUR / à la recherche

d' opportunités ...!

quinqua curieux en pleine forme et avec... j'espére...du potentiel...!

à la recherche de nouveaux challenges et relais de croissance externes en france et à l'étranger : U.K, belgique, usa, maroc, algérie,dubai, arabie, brésil, mexique , roumanie, gabon, cameroun, sénégal, espagne, ghana, cote d ivoire...



MON METIER...



LA PRESTATION INTELLECTUELLE d experts ( plutôt..).seniors TCE......



" chasse de têtes " ( un peu fort comme définition...) en france et à l'étranger, recrutement de compétences permanentes et / ou temporaires, c est mon "job" quotidien POUR L 'INGENIERIE DE GROS PROJETS INDUSTRIELS FRANCE ET ETRANGER.

sélection, entretien , tests et évaluation des candidats avant validation / qualification, négociation salaire et frais, gestion des contrats de travail,GPEC, Formation, REPORTING MENSUEL aux actionnaires, animation d équipe...

( plus d informations sur site groupe ATEIM - TECHNOLOGIES:

site : WWW.ateim-techno.fr



merci de votre visite ..!



Developper de nouveaux clients plutôt " grands comptes " en rang 1 ou rang 2

EX : ARCELORMITTAL, AJINOMOTO, AREVA , GSK,GDE, ATEIM, ASTRAZENECA, ALCAN, TIM, GELDOF, URBASER, ATECMI, TOTAL, FCB, FOSTER WHEELER,ALSTOM, COMILOG, TOTALPETROCHEMICALS, POLIMERI Europa, ECL, CORUS line, SUDZUCKER, VALLOUREC, SAINT GOBAIN,GDE, HEIDELBERG, AUBERT ET DUVAL, COMPOREC,ECL ,SNEF, CEGELEC( VINCI ), EIFFEL, ERAMET, DOW chemicals, PROCTER ET GAMBLE, SOGEMA, EADS, BOREALIS, RUBIS TERMINAL, TEREOS, EUPEC, RUBIS TERMINAL...



les fidéliser avec mon activité de conseil et placement de RH plutôt haut de gamme (donc rares... en principe..).et mettre en place des synergies via mon réseau

du type : manager de transition,chef de projet ou de chantier, projeteur T.C.E, superviseur,coordonnateur SPS N1, chargé d' affaires,planificateur, technicien méthode et maintenance" ...

nôtre métier englobe toute les activités depuis le génie civil en passant par l installation générale, le process et la mise en service...( du green field aux essais et a la remise des clefs...)



il intègre tout technicien,cadre moyen et supérieur dans l ingénierie les études et l assistance technique aux industriels ( surtout...)

homme de contact et pas mal communiquant ( je me soigne... régulièrement via séminaires et autres parcours : Anglais fluent , Technicien PNL et ARL , technicien A.T , DIAGNOSTIQUEUR Accessibilité T.H pour E.R.P via l'APAVE , PROCESS COMMUNICATION...)

voir marginal sécant a l occasion si utile...

bien dans ma tête mon métier et dans ma peau.

traits de caractère : tenace, intuitif, développeur, agent de changement, efficace, convivial, disponible, de bonne humeur, optimiste, autonome, tolérant, fédérateur, force de proposition , interfaceur, facilitateur, proactif, curieux...



GESTION D EQUIPE DE PROFESSIONNELS JUSQUE 180 PERSONNES

garantie de rentabilité des affaires dès l avant vente ....

points forts : respect des engagements, professionnalisme de l expérience avérée , développement de réseaux PROFESSIONNELS france et étranger

* membre d un club service dunkerquois : KIWANIS International

et ROTARY international



membre du comité de pilotage du club RH de la CCI de dunkerque , vice président du club d entreprise lobby scieries cci de dunkerque , PLATO CCID et café RH



QUALITE : L' HUMAIN avant tout...! j essaie de m'améliorer tout les jours par un travail de fond sur moi, aidé d amis...!

obtention de la certification MASE 3 ans en 01.2017

LOISIRS : MOTO ( yamaha FJR ET XVS 1300 CM3 ) .BRICOLAGE RENOVATION MAISON . JARDINAGE. PECHE CARNASSIERS...

dernière formation suivie : DALE CARNEGIE : 42 h en communication efficace et relations humaines 03 . 2017

GEEK a ses heures pour rester d'jeuns..?



Mes compétences :

