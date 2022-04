Arnaud WILLIART

20 d'expérience comme directeur financier dans des groupes inetrnationaux en France, Turquie et Suède m'ont permis de développer et mettre en oeuvre les compétences suivantes:

- créer, manager et animer un réseau de directeur financiers à l'international

- mettre en place le contrôle interne, définir et produire les indicateurs et tableaux de bords pertinents

- gérer les impacts business (dévaluation, inflation) de crises financières ou de changement de business model

- copiloter la performance et l'activité comme directeur financier partenaire du business