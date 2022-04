Arnaud WISSART

Après une carrière de journaliste (spécialisé en informatique), je me suis réorienté vers le développement. J'ai donc suivi une formation de développeur informatique orienté web à l'A.F.P.A. de Créteil.

Passionné par la technologie en général et celles de Microsoft plus particulièrement, j'ai choisi de n'évoluer que dans l'univers .Net. Je touche à tout (Winforms/WPF/WCF/ASP/Silverlight/MVC...) mais ai une préférence pour le web. A ce titre, je me suis formé aux technologies clients (javascript via jQuery entre autres).

En 2014, je ne souhaite plus intégrer de SSII mais plutôt une entreprise afin de m'y poser, de retrouver une certaine stabilité et de participer à des projets de plus longue haleine.



