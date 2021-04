Bonjour,



Je suis membre d'une coopérative de consommateurs qui est sociale et solidaire, j'y ai adhéré au tout début il y a maintenant 7 ans et croyez moi je suis loin de le regretter. C'est à la base une coopérative qui appartient à tous ses adhérents et en se regroupant qui nous permet à tous d'obtenir des remises beaucoup plus importantes et du coup de gagner au fil du temps du pouvoir d'achat de façon conséquente. Cette belle opportunité permet également pour ceux qui le désirent de développer un véritable plan carrière juste en parlant de ce bon plan autour de soi et en faisant ses achats à travers la coopérative (aujourd'hui beaucoup de partenaire de grandes marques, et tous les mois des nouveaux nous rejoignent). Plusieurs reportages à la TV déjà sur TF1, M6, 6TER etc..... Si vous souhaitez en savoir +

laurentg26400@gmail.com

+33 (6) 31.56.77.11

https://www.meilleurplan.net/





Amicalement



Laurent Gousset