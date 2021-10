Laurent GOUSSET

Nous recherchons régulièrement pour nos clients des talents commerciaux, des managers, des spécialistes de fonctions supports..:

Nhésitez pas à prendre contact avec moi, j ai peut être le projet professionnel qui répondra à vos attentes.



Les Ressources Humaines sont pour l'entreprise un patrimoine précieux. Investir pour "ses Hommes et ses Femmes" pour affronter un environnement concurrentiel et complexe est incontournable.



Mes sociétés et mes collaborateurs s'investissent chaque jour pour accompagner nos clients et nos candidats dans leurs projets pour faciliter la "Rencontre".



Mes compétences :

Assesment

Recrutement

Manager

Test

Evaluation

Formation

Ressources humaines

Chasse de tête

Gestion de carrière

Vente

B2B