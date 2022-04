Arnaud Xavier MILHADE

Officier, pilote avion et hélicoptère, commandant de bord et instructeur en vol, ayant aussi travaillé de nombreuses années au sein d'un Service dédié à l'évaluation des menaces, à la sécurité économique, à la protection des personnes, des biens et de l'information, j'ai quitté l'armée de l'air française en 2010.



Après avoir été responsable de développement projet auprès de l'IEP d'Aix en Provence et assuré la réalisation d’un module e-learning intitulé « Bonnes pratiques en sécurité informatique » auprès de l'IAE de Caen, j'ai intégré en 2012 une société de renom comme " Directeur Sûreté, Sécurité, Moyens généraux".



Dans mes fonctions actuelles, je définis et mets en œuvre la politique de Sûreté de l'entreprise en m'appuyant sur les bonnes pratiques suggérées par l’État (lien avec les institutionnels, sensibilisations, prise en compte Vigipirate, problématique cyber sécurité, accompagnement aux voyages etc.) ..

En termes de Santé Sécurité au travail et de protection des personnes et des biens, je coordonne le maintien en conformité du Document Unique, la mise en œuvre des critères de pénibilité et les mesures qui y sont liées. Enfin, j'anime les sensibilisations liées à la protection physique des personnes et du patrimoine de l'entreprise.

S'agissant des Moyens Généraux, je dirige les départements travaux neufs, espaces verts, maintenance bâtiments châteaux et garage (véhicules agricoles et autres) appartenant à l'entreprise.

Enfin, je participe à la mise en place et au contrôle des démarches HACCP, ISO et Gestion de crise.



A bientôt.



Mes compétences :

Humanitaire