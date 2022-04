Arnaud ZAJAC

Créateur de valeur ajoutée !



- Animation de réseau : accompagnement régional multi sites, mise en place de synergies, animation de réunions commerciales et stratégiques. Animation de challenges et insentives commerciaux



- Consultant : audit commercial et stratégique, . Encadrement des dirigeants et accompagnement dans la mise en place de leurs politiques commerciales et des process. Recrutement, intégration accompagnement terrain des équipes. développement de nouveaux points de ventes



- Formateur : Création et animation des modules pour tout public (initial et confirmé) dans les domaines de la transaction immobilière, de la vente, du management et des assistantes commerciales



- Pilote de projets : refonte d'une école de vente pour commerciaux, création de formations continues, mise en place d'un service formation pour l'international, pilotage E-Learning sur les aspects pedagogiques et techniques, refonte des outils de vente d'un réseau immobilier (papier et numérique), refonte de la stratégie web, accompagnement d'un réseau sur un changement de logiciel métier. Gestion des fournisseurs (cahiers des charges, budgets, négociation)



- Commercial : maitrise de l'approche B to B et B to C, vente en cycle long, développement de marchés



- Management : encadrement de forces de ventes, définition de la stratégie locale, régionale et nationale, gestion des budgets, recrutement, RH



A votre disposition pour en échanger !!!



Mes compétences :

Immobilier

Marketing opérationnel

Consultant

Formateur

Animation d'équipe

Animation de réseau

Audit

Recrutement

Réseau

Directeur régional

Leadership

Franchise

coopérative

Conseil

management

ingenierie de formation

coaching

Suivi et organisation d'équipe

E learning