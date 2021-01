Bernard ZAJAC

Plus de vingt années d'expérience professionnelle en droit des sociétés et des affaires dans l'accompagnement et le conseil aux entreprises et aux dirigeants.

Parcours professionnel réalisé auprès des différents conseillers des entreprises (Chambre de Commerce, avocat, expert-comptable et Notaire).

Pratique juridique en droit des sociétés tant pour la réalisation des opérations courantes, telles que l'approbation des comptes, que les opérations exceptionnelles, telles que le transfert de siège social, les augmentations et réductions de capital, les dissolutions, les opérations de haut de bilan, les transmissions d'entreprises.

Ce savoir-faire me permet d’apporter le conseil et l'assistance parfaitement adaptés à la vie de l’entreprise (Droit de l'entreprise)

Véritable référent technique, j'ai créé au sein de trois cabinets d'expertise comptable un service juridique dédié à la clientèle conformément aux différentes missions qui m'ont été confiées



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Architecture réseau Internet

Internet