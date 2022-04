Arnaud ZIANI

Ma carrière professionnelle a démarré par un poste de responsable Informatique dans le secteur industriel : dans un 1er temps chez un fabricant d'aides auditives, puis s'est poursuivi dans le milieu rude de l'industrie automobile. Suite à une restructuration du groupe automobile TT Electronics, le site industriel France a fermé en 2006.



C'est à ce moment que Tibco (SSII maintenance matériel) m'a proposé de rejoindre son service commercial. L'expérience aura duré 4 ans. J'ai rejoins Proservia (SSII nantaise) afin de développer de nouvelles offres reposant sur une démarche liée à ma personnalité : repositionner l'homme au coeur du projet d'entreprise.



Ma valeur ajoutée?

Une bonne compréhension des attentes de mes clients, donc des utilisateurs finaux.

Une approche résolument humaine afin d'accompagner nos collaborateurs sur le long terme.



Aujourd'hui, j'ai opté pour étendre mon champ d'action : Grands comptes, PME, secteur public, banques, assurances, ... Ce qui me motive?



Accompagner nos clients, en délivrant nos services selon vos attentes métiers. Ainsi, plus qu'un simple prestataire, je souhaite développer une relation de partenariat dans la durée afin d'avancer "main dans la main" et que chaque partie (client-fournisseur) soit gagnant.



Secteur géographique concerné :

Région Centre (départements 45/18/36/37/41/28) ainsi que la Sarthe (72).



Quelques clients significatifs : MMA, La Poste, Aramice, Groupe Valeo, Sanofi-Aventis, Pfizer, GMF, GIE CHOREGIE (MGEN),...



7 collaborateurs en 2009, ce sont quelques 22 collaborateurs au 1er juin 2011 qui constituent l'équipe.



Mes compétences :

Assistance technique

Centre de services

Infogérance

Informatique

Ingénierie

ITIL

Maintenance

Microsoft Serveur

Poste de Travail

Technique