Arnaud ZILLIOX

Historiquement tournée vers les enjeux du monde de la finance, NOVENCIA apporte, aujourd’hui, son expertise aux secteurs de la banque, de l’assurance, des médias et du numérique.



• Finance : analyse en temps réel des risques de marché, P&L, système anti-fraude, reporting règlementaire, système FO/BO, machine learning, big data, comptabilité bancaire.

• Banque & Assurance : Analyse du parcours client, analyse 360°, IoT (Internet of Things), Big Data, anti-fraude, analyse prédictive, comptabilité bancaire, règlementaire.

• Média & Numérique : recommandations, analyse du parcours client, analyse 360°, anti-fraude, analyse prédictive, Big Data, IoT.



NOVENCIA s’est lancée depuis 2011 sur le marché de la Data. Avec notre offre Data Factory, nous permettons à nos clients de franchir le pas, en les accompagnant de la définition à la visualisation de leurs données.



Nos forces: convertir les attentes, activer des solutions pour accompagner nos clients vers ce nouveau monde.



Intégrer NOVENCIA, c’est accéder à des missions d’expertise IT et métier mais c’est aussi un réseau social interne « NovINside », un suivi personnalisé, son propre centre de formation, des rendez-vous réguliers de gestion de carrière et plus de 52 évènements par an.



Depuis 15 ans, NOVENCIA a fait de l’expertise et de la relation humaine sa marque de fabrique.



