Junien GORSE

Fort d’une expérience commerciale polyvalente de 15 ans, j’accompagne les grands comptes face à leurs enjeux B2B (achats, systèmes d’information, business intelligence) grâce à la mise en œuvre et au déploiement de solutions logicielles et de services associés.



Mes domaines d’intervention consistent à structurer l’équipe commerciale, à définir les budgets, objectifs et plans d’actions associés, à mesurer les résultats obtenus et à prendre les décisions opérationnelles et managériales requises en tenant comptes des moyens humains, techniques et financiers disponibles.



Ces champs d’action ont affirmé mon rôle de ‘leader’ auprès d’un panel de clients variés issus de différents secteurs d’activité (industrie, énergie, agroalimentaire). La transversalité de mes missions (business plan, conquête commerciale, gestion de comptes, fidélisation clients) et la polyvalence qu’elles requièrent sont deux composantes majeures que j’apprécie le plus et où mes qualités relationnelles et de travail en équipe s’expriment le mieux. Ma réactivité alliée à ma rigueur ainsi que ma capacité à manager en lien avec les autres services (communication / marketing) sont des atouts concrets de réussite.



Fiable et investi, j’ai su faire la preuve de mes capacités à répondre aux attentes qui m’étaient formulées.



Mes compétences :

Gestion de projet

Management

Vente complexe

Manager commercial

Coordination de projet

Encadrement d'équipe

Prospection

Gestion de compte

Négociation commerciale

système d'information