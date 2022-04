Carl FRERY

8 ans en agence conseil en communication

+

3 ans en tant que chef d’entreprise

+

4 ans chez l'annonceur

_____________________________



= Une connaissance approfondie de la communication B to C

= Des compétences avérées pour bâtir une stratégie de communication et la déployer sur tous les canaux de communication : publicité, digital, marketing direct, édition, événementiel

= Une réelle aptitude à travailler en équipe et une véritable capacité à gérer des projets de A à Z



Autonome, organisé, responsable et rigoureux, doté d'un bon esprit de synthèse et d'analyse... et d'un sourire à toute épreuve !



Tout cela et bien plus encore à mettre au service de la communication d'une Marque, que ce soit au sein de son service communication ou au sein d'une agence conseil en communication.



Je reste ouvert à toute opportunité qu'elle soit parisienne, provinciale ou internationale.



A bientôt ?



Mes compétences :

Chargé de communication

Publicité

Conseil en communication

Communication externe

Stratégie de marque

Communication

Stratégie de communication

Média

Marketing direct