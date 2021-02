Franck BOMETON*

Depuis Janvier 2012, j’ai rejoint le Groupe ACOPAD (Association du Centre d’Orientation, de Psychologie Appliquée et de Documentation) à Marseille en tant que Formateur Coordinateur et depuis 2014, j'interviens en qualité de Consultant et Chef de projet pour le cabinet ACS Consultants



En 2006, j'ai intégré le Groupe Ingénium Formation & Conseil en tant que responsable pédagogique.



D'autre part, mon expérience dans le tourisme, la communication et le management, associé à la fonction d’audit formateur sur de multiples enseignes, m’a permis dans le cadre d’un champ large d’approfondir mes connaissances et mes savoir-faire professionnels.



L’ensemble de mon parcours professionnel à la fois varié et complémentaire m’apporte aujourd’hui cette particularité de pouvoir maitriser un large panel de compétences multiples et une forte adaptabilité.



Je possède des compétences tournées vers l’humain, acquises lors d’un parcours professionnel riche d’expériences. En 30 années d’activités professionnelles, j’ai occupé différents postes dans plusieurs entreprises, aussi bien comme exécutant que comme responsable. J’ai ainsi appris à connaitre, de l’intérieur et dans sa complexité, l’univers professionnel. J’en ai vécu toutes les dimensions organisationnelles, institutionnelles et humaines.



Par ailleurs, ma pratique de coach me montre constamment combien chacun a besoin d’échanger, dans une dynamique d’écoute, de questions et de reformulations, pour se comprendre, évoluer et se réaliser.



"N’allez pas où le chemin vous mène, allez plutôt là où il n’y a aucun chemin et tracez une voie"

Ralph Waldo Emerson



Mes compétences :

Management

Coaching

Communication

Marketing

Tourisme

Formation de formateur

Ingénierie pédagogique

Humour

Conseil

Formateur

Coach

Consultant

Pédagogie

Evenementiel