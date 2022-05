Luka BOMETON

En tant qu’expert en UX/UI et marketing digital, j’ai fondé Dasien afin d’aider les entreprises et indépendants à optimiser leur croissance et leurs flux réguliers de clients en travaillant une herméneutique utilisateur.

L’ergonomie, le design, les stratégies marketing sont subsumables. Mon travail et de créer une hémostasie médias visant à comprendre et anticiper au plus près les clients.

Pour moi, l’essence d’une stratégie réussie réside dans les résultats et les objectifs visés, pour ce faire il est indispensable de comprendre votre marché et savoir l'optimiser.



Vous souhaitez un audit de vos médias ou de votre stratégie.

Vous avez un projet, un lancement, et, vous souhaitez optimiser vos chances de réussite.



Rentrez en contact avec moi.

★ l.bometon@in-dasein.com ★



Le Bien n’est Bien que lorsqu’il est Bien fait.



Mes compétences :

Adobe Photoshop

Zbrush

CINEMA 4D

Autodesk Maya

After Effects CS6

Illustration

Adobe Illustrator CS6

Ux design

CSS 3

HTML 5

Design

User interface design

Wordpress

Web design

Applications mobiles

Integration