Arnaud ZWERCHER

Infirmier anesthésiste de formation, mon parcours professionnel est jalonné d'expériences toutes plus enrichissantes les unes que les autres. De l'hôpital aux soins de ville, en passant par la prestation de soins à domicile et ses applications.

j'ai développé de multiples compétences dans le domaine du management, de la logistique, de la coordination, du développement commercial et stratégique.

La prise en charge de la douleur grâce à l'ALR est un sujet qui me tient à cœur.

L'amélioration des conditions de prise en charge des patients est un objectif professionnel





Mes compétences :

Management

Santé à domicile

Recrutement

Developpement commercial