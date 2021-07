Arnauld DABIE

Psychologue du travail et des organisations

DOMAINES DE COMPÉTENCES

• Psychologie du travail et des organisations : + Relation travail - Organisation - Santé + Relation Homme - Travail

• Problématiques liées aux aspects psychologiques et organisationnels des nouvelles technologies

de l’information et de la communication; • Risques psychosociaux en entreprise ( stress, burn-out...)

• Gestion de la santé et de la sécurité au travail; • Psychologie de la motivation • Communication d’entreprise...

• Psychologie du consommateur: Compréhension prédiction et influence des comportements d’achat

• Méthodologie de la recherche en sciences sociales: •Approches quantitative et qualitative de la recherche scientifique • Élaboration de’outils de recueil de données ( questionnaire...)

• Psychologie environnementale:

Identification et explication des processus d’interaction entre l’Homme et son milieu,

en termes de perceptions, attitudes et comportements.

• Analyses statistiques de données : Maîtrise de: • coheris analytics spad : logiciel de data-mining pour analyse des données • XLSTAT : logiciel d'analyse de et de modélisation de données statistiques

quelques INTERVENTIONS scientifiques

•Juin 2014: Conférencier aux JNTIC 2014 sur: Nouvelles technologies et Résistance des utilisateurs ou Comment Adapter les Systèmes informatiques aux utilisateurs ivoiriens.

•Juin 2012: Conférencier aux JNTIC 2012 sur la problématique de la résistance aux changements technologiques des travailleurs ivoiriens

•Septembre 2010: Membre du secrétariat scientifique de l’Université des ressources humaines de l’APRHCI (Association des Professionnels des Ressources Humaines de Côte d’Ivoire). 1ère Université RH en C.I: Thème central: Pratiques de Grh et contextes organisationnels

•Mai 2010: Conférencier aux JNTIC 2010 sur: Aspects psychosociaux des changements technologiques dans les entreprises ivoiriennes

Contacts

partnerlab.ci@gmail.com

67835674

05862438



