Arnauld DE GASQUET

Expert comptable diplômé (France et US - CPA) avec une expérience de plus de 15 ans dans le monde de l'audit (PwC & Deloitte) dont 2 ans aux US.

Actuellement Associé chez Deloitte et en charge du bureau de Cognac.

Bilingue anglais

Expertise en IFRS (sociétés côtées) & US GAAP.

Clients opérants dans les activités suivantes : vins spiritueux, industriels, distribution et laboratoire pharmaceutique.



Mes compétences :

US GAAP

Audit

IFRS