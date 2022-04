Arnauld DINGREVILLE

Créateur d'une agence éditoriale, je mets au service d'entreprises et de collectivités mon expérience de grand reporter et de rédacteur-en-chef de grands quotidiens et de magazines nationaux. J'ai écrit des milliers d'articles et reportages et réalisé des centaines d'interviewes. Désormais, je suis CONCEPTEUR et AUTEUR de PRODUITS EDITORIAUX, et particulièrement de livres "institutionnels", c'est à dire d'ouvrages édités pour des entreprises, des associations, des collectivités... De plus, MEDIA TRAINER, je conseille et j'entraine des décideurs publics et privés à la communication sensible (prise de parole, interview).

Après avoir passé dix ans sur le terrain comme reporter puis grand reporter, je suis devenu rédacteur en chef, responsable d'éditions puis patron de rédactions dans la presse quotidienne nationale et régionale, mais également dans plusieurs magazines. J'ai réalisé des centaines de reportages, d'interviewes, conçu et édité des milliers de journaux. J'ai créé des hebdomadaires gratuits à grande diffusion, réalisé et mis en place des nouvelles formules pour des quotidiens, des hebdomadaires et un mensuel. J'ai dirigé un quotidien national et un quotidien régional... J'ai longtemps travaillé pour Le Figaro Magazine, Le Figaro et lefigaro.fr

Aujourd'hui, la création éditoriale, et particulièrement l'édition et la rédaction de livres institutionnels ou livres d'entreprise, et le média coaching sont mes priorités.



Mes compétences :

Internet

Médias

Presse

Rédacteur en chef

Média Training

Conseil en communication

Conception éditoriale

Auteur de plusieurs livres publiés