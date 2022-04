BONJOUR



CENTRE DE FORMATION SUR NANTES

Travail en équipe, nous sommes au coeur d'une écoute globale des flux et des relations pour mieux disposer l'organisation dans une démarche d'acceptation de reconnaissance de ses dangers, de prendre conscience de ses facultés à trouver les moyens d'adaptation aux divers modifications structurelles, humaines ou de changements selon les réformes, les nouvelles technologies, de style de management, de stratégie et de gestion des risques comme des risques de gestion.



Pour des résultats et des actions concrets tangibles, nous sommes en étroite collaboration avec les équipes de direction pour accroître les résultats financiers et les performances opérationnelles, mettre en place des responsables de qualité, faire progresser les managers et leurs équipes dans une collaboration de confiance et de participation.



Notre intervention s'est largement amplifiée en intégrant de plus en plus la formation des jeunes générations ainsi que les plus anciens pour que tout notre système social soit cohérent et marche ensemble.



Soyez assuré de notre forte collaboration sur des sujets et projets qui vous tiennent à coeur sur lesquels vous souhaitez trouver des résultats.



Je serai heureux de répondre à vos interrogations. N'hésitez pas à me joindre au 0620022175.

(confidentialité assurée - pas de résultat sans "confiance" ! ...et de "motivation")



France et ETRANGER. (Anglais, espagnol et français)



Cordialement



Arnauld du PLESSIX



Mes compétences :

Gestion

Formateur

Restructuration

Communication

Marketing

Médiateur

Organisation

International

Optimisation des organisations

Arbitrage

Comptabilité

Formation