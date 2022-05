Yolaine DU PLESSIX

Diplômée de MSTCF (maitrise de finance et comptabilité), mon parcours professionnel m'a permis d'acquérir une compétence variée en finance :



= > 5 ans d'Audit. Missions de commissariat aux comptes et d'audit contractuel.

= > Responsable Comptabilité Générale de 3 filiales d'un groupe international. Application des normes françaises et USGAAP.

= > Responsable Comptable d'un groupe international. Secteur ingénierie Pétrolière, Application des normes comptables françaises et internationales, Contrats à long terme, à l'avancement

-=> Direction financière.



Mes compétences :

SOX

USGAAP

Fiscalité

Audit

Management

ERP

SI

IFRS

Comptabilité