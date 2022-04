Carine YVIN

Dans un monde en perpétuel changement, parvenir à développer une organisation agile et efficiente est un facteur clef de performance de l’entreprise. Cela repose sur une stratégie pertinente, des processus adaptés et surtout sur l’investissement des femmes et des hommes qui la font vivre.





Il est de notre responsabilité de leader de réussir à embarquer les collaborateurs, en les fédérant autour d’une vision partagée, et en donnant du sens à leur engagement au service de l’organisation.



C’est animée par cette conviction que je collabore depuis plus de 25 ans avec les Directions Générales à l’amélioration de leur performance, sur les plans « organisationnel » et « opérationnel ».

Ayant une vision globale et multidimensionnelle des organisations, j’interviens sur l’ensemble des activités (gouvernance, opérations, finance, ressources humaines, et activités de support) et sur le développement professionnel et humain des femmes et des hommes à tous les niveaux de l’entreprise.



Ma valeur ajoutée ?

Savoir analyser et simplifier la complexité d’une organisation, identifier les risques et enjeux majeurs afin d’élaborer une stratégie adaptée, et proposer des solutions pertinentes et innovantes. Savoir-faire renforcé par une réelle expertise en déploiement opérationnel : compétence que j’ai développée en pilotant des projets transverses pluridisciplinaires, en réalisant des missions de management de transition et de conduite du changement, et en dirigeant des centres de profits en situation difficile.



Ce qui m’anime ?

Observer, analyser, s’adapter et innover pour bâtir des solutions répondant à la spécificité de chaque contexte, et fédérer les équipes pour réussir le challenge de l’implémentation.



Une conviction profonde ?

Manager avec bienveillance, tout en restant exemplaire et centré sur les objectifs, est une condition essentielle pour réussir à créer des équipes aux talents complémentaires, soudées et engagées au service du collectif. Et donc, de servir la performance de l’organisation !



Mes compétences :

Gestion de crise

Conduite du changement

Stratégie d'entreprise

Optimisation des organisations

Management opérationnel

Management de transition