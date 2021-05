Stephan BEYELER

- Expérience approfondie des Réseaux de distribution (succursale, Franchise ...)dans les pays "mature" et émergents dans des fonctions opérationnelles et de marketing (lancement de marque et produit, développement de l'Offre, marketing stratégique et opérationnel)

- Expérience logistique, transport et opérations de sites SEVESO avec leur problématique.

- Expérience de gestion de centre de profit avec de larges équipes y compris dans des contextes d'environnement multi-culturel et de "business development".



Mes compétences :

Management d'équipes

Logistique

Pays émergents

Marketing

Business development

Marketing stratégique

Réseau

Gestion des opérations

Distribution

Franchise

Direction générale

Management