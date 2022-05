Stéphanie BEYELER

J'ai obtenu un Diplôme d'état d'éducateur spécialisé. J'ai exercé pendant 20 ans dans le champ du handicap et de la protection de l'enfance. Forte de cette expérience, et en perpétuelle interrogation sur ma pratique professionnelle, j'ai souhaité poursuivre mon accompagnement des familles avec plus d'engagement en élargissant mon domaine de compétence. J'ai obtenu le Diplôme de Formation Supérieur Spécialisée d'Université "Clinique familiales et pratiques systémiques" (master 2). Par la suite, je me suis formée à l'approche systémique et aux thérapies familiales. Mon parcours m'a permis de développer une expertise clinique de terrain autour du développement de l'enfant et de l'adolescent, des problématiques familiales et de la parentalité. Mon objectif est de favoriser l'émergence des ressources et des compétences des familles, permettre une meilleure communication et ainsi amorcer un processus de changement.



Je propose des thérapies familiales, des thérapies de couple et des thérapies individuelles. J'utilise l'approche systémique. Ce faisant, Je travaille sur le système familial et donc sur les interactions entre les membres de la famille, le rôle et la place de chacun, le fonctionnement familial. Je travaille aussi sur l'espace émotionnel et la souffrance de chacun. La thérapie permet d'aider la famille à traverser une crise ou des difficultés en retrouvant un équilibre harmonieux satisfaisant pour chacun de ses membres. L'écoute, la bienveillance, l'impartialité et la confidentialité sont constamment au coeur de mon engagement.



A travers la relation d'aide et d'écoute, mon objectif est de vous aider à trouver vos propres solutions pour évoluer vers un mieux être et vous affranchir de vos freins qui vous empêchent aujourd'hui de vous épanouir que se soit seul, en couple ou en famille.