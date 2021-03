Agnès SCHWARTZ

Je suis salariée-associée et gérante de la Scop Interlignes, cofondée en 2016.

Ce cadre m'étaye pour intervenir, seule ou en équipe, à la demande de divers établissements. Pour ce faire, je me réfère à la psychosociologie clinique psychanalytique.



Mes compétences :

Analyse des pratiques, Analyse de fonctionnement, Régulation d'équipes, Conduite du changement, Formation, Etude, Action-recherche, Recherche



- Réalisation d'entretiens compréhensifs individuels et collectifs,

- Élaboration/ conduite de dispositifs cliniques afin de prendre soin des structures, des groupes et de leurs membres.

- Valorisation des savoirs et publication

- Coordination de projets et de partenariat.



20 ans d'expérience dans l'enseignement supérieur et la formation, 15 ans de pratique de l'intervention psychosociologique - essentiellement dans les secteurs sanitaire, social, médico-social, de la protection de l'enfance - m'ont permis d'acquérir une connaissance approfondie des dynamiques de groupe et institutionnelles dont j'aime à faire bénéficier les professionnels que j'accompagne.



A compter de décembre 2018, j'ouvre en parallèle un cabinet où je reçois des patients dans le cadre d'un soutien psychologique ou de thérapies. J'ai donc aussi à cœur de développer un réseau professionnel local afin d'œuvrer au mieux à soutenir les actions de santé mentale.