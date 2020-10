Pascal CAILLEREZ

Responsable des stratégies éditoriales d'Augural / Strateo (https://www.augural-strateo.fr) : société de conseil en Marketing, communication, publicité et digital basée à Nantes et présente au Mans et à Saint-Malo. L'objectif vise à mobiliser notre intelligence collective au service de nos clients, pour co-construire des dispositifs performants.



Bio express : Créateur de l'Atelier des Mots, agence éditoriale (https://www.atelierdesmots.net), journaliste (Guide des SSII / ESN aux Editions du Management,t Tout sur les Systèmes d'Information chez Dunod) et communicant (discours, rédaction de points de vue et d'articles thématiques, blogs et réseaux sociaux, media training, animation tables rondes et séminaires, conférencier). J'écris également des nouvelles (Momo aux Editions Kindle, l'Ilot chez Kindle) et suis musicien, batteur, percussionniste et chanteur (https://soundcloud.com/pascalcaillerez).



Mes compétences :

Communication

Marketing

Relation publique

Réseaux sociaux

Blog

Journalisme

Presse