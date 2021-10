Estelle HANOT

Actualité:

Diplômée - Leadership & Management de proximité RCNP2 - ICN Business School (France / Luxembourg)

Professeur qualifiée en Mathématiques / Professeur d'anglais des affaires

Union Européenne: Origines et fonctionnement



Domaines dactivités :

*Gestionnaire de sociétés (20 sociétés de multinationales en 11 ans d'activités) - Référent au CEO/CFO - Relations internationales

*Responsable administratif et financier en maison mère - DAF - COO - Contrôle de gestion - Account Manager International - Marketing & Communication - Logistiques - Création & reprise d'entreprise -



Business Analyse / Risk Management / Grands Comptes

Comptabilité-Gestion-audit / Contrôle - Consolidation

Haut de bilan- Analyse / Fusion-absorpsion / Transfert de portefeuille (assurance)

Projets informatiques /Assurance & Formation







Plans d'interventions:

Analyse contradictoire, aide à la décision et contrôle, conseil en développement informatique, rapport de gestion, conseil et consultance en banque/assurance, Multinationales, (PME & TPE en tout genre), étude socio-économique, Business Intelligence, IFRS.



Mes acquis :



Travail en Maison Mère, cadre supérieur au sein du département contrôle de gestion et conseil en assurance, réassurance.

Négociation avec département grands comptes des banques





Gestion dactifs

Assurance / réassurance Vie & Non Vie

Respect des aspects législatifs et réglementaires

Prévention des difficultés

Comptabilité, consolidation

Business Intelligence

Des renseignements concrets, de lécoute, de laide à la décision.

Des réponses adaptées dans la spécialité de lassurance, relation clientèle, et conseil en investissements.



Evaluation dentreprise, revue des comptes et diagnostic, analyse financière

Organisation de la fonction administrative et comptable, RH, calcul des prix de revient, rentabilité

Établissement de prévisionnels (résultats, budgets de trésorerie, plan de financement) et de business plan





Autres compétences :



La réassurance vie et les transferts alternatifs de risques (ART) Fédération de la Formation Professionnelle Paris.

Transfert de portefeuilles et fusion-acquisition (assurance / réassurance).

Suivi étude QIS4/SOLVENCY II pour président AGERE Lux.



o Analyse dInformations

o Revue en détail

o Audits

o Confidentialité

o Traitement de la complexité

o Planification et stratégie financières

o Connaissances générales en mathématiques

o Communication

o Aisance relationnelle

o Objectivité

o Résolution des problèmes

o Amélioration des processus

o Présentation des résultats de recherche

o Aptitude à l'élaboration de comptes rendus

o Aptitude à la recherche

o Normes IFRS

o Suivi des dépenses budgétaires



Gestionnaires de sociétés:



Gestion et présentation des comptes aux conseils dadministration et assemblées générales de 20 sociétés en onze années dexpérience pour le compte de multinationales Europe/Hors Europe :

- Filiales de Réassurance, captive & « Rent-Captive »

(Branche banque/assurance) tous types de contrats Vie & Non Vie.

Secteur principale dactivité des multinationales:

Energie, industrie lourde, grande distribution et production, transport, courtiers, assureurs, prestataire de services informatiques et de statistiques (Références disponibles pour certaines dentre elles)



Informatique :



Logiciels de bureautique (Windows Offices, Lotus Notes)

Logiciels comptable (NAVISION, GESALL, GESTO, CIEL)

Logiciels dAssurance/ Réassurance (GCMS, Synergy Eurobase, GLOBE)

Logiciel de consolidation (COGNOS)

Logiciel de gestion de base de données (Business Object)

Aide aux développeurs informatiques, connaissances de différents langages dont GRAFCET (initiation C/C++)

Logiciel de planning (DAVICO)



Langues: Français (langue maternelle)

- TOIEC 870/990 Anglais "listening -Writing"



