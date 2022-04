Christelle HANOT

Après avoir intégré une école d ingénieur informatique, j ai commencé ma carrière professionnelle dans une SSII avec des missions diverses et variées. Cette période m a permis de découvrir l informatique de gestion.

Cela m a ouvert les portes d'une grande banque française (le CCF) à une période particulièrement intéressante : le passage à l Euro et le passage à l an 2000. Ma participation à ces 2 grands projets capitaux pour l organisme bancaire pour lequel je travaillais m'a montré par l'exemple, l importance de la gestion de projets.

Forte de ces expériences, j ai intégré le Conseil Général du Pas-de-Calais. Mon premier poste consistait à choisir et mettre en place le nouveau progiciel de paie et de gestion de personnel. Expérience nouvelle fonctionnellement et riche humainement.

Depuis 2006, après avoir suivi une formation de gestion de projet et d organisation, j ai intégré le service d Assistance à Maîtrise d Ouvrage. Les différentes missions m ont permis de découvrir la grande variété fonctionnelle qu offre le Conseil Général. Je mets également en pratique de nouvelles méthodes d animation, anime régulièrement des groupes de travail ou de formation.

De nombreux sujets en lien avec le SIRH me sont confiés, me permettant alors d utiliser à la fois mes compétences d analyse et d animation en même temps que mon expertise technique et fonctionnelle sur les outils SIRH.

Ces dernières années ont été l'occasion de m'ouvrir à d'autres thématiques avec la coordination de projets transversaux structurants pour la collectivité : la mise en place d'un guide ressources informatisé des Solidarités développés en interne sur la plateforme Jalios, le changement de solution informatique pour la gestion des paiements APA, la définition du périmètre fonctionnel du portail DSI, réflexion sur l'usage des outils transverses,...