Andre ZENKER

Accompagner les Entreprises dans leur stratégie et dévéloppement en leur apportant des ressources et réponses adaptées par un réseau de consultants experts.

Consultant en stratégie et efficacité commerciale:diagnostic de l'organisation commerciale, outils, méthodes, plans d'actions,réseaux de vente, compétences,motivations...relation client.

Spécialiste de la vente immobilière.

www.strategoconseil.fr



Mes compétences :

Promotion

Promotion immobilière

sens du resultat

travail en équipe

Travail en équipe et en réseau