Lauriane VINCENT

Actuellement en poste CDI.



Blog personnel : https://vincentlauriane9.wixsite.com/vincentlauriane



COMPETENCES PROFESSIONNELLES:



Marketing

- Analyse de l’environnement concurrentiel.

- Etudes sur les comportements et les attentes des consommateurs.

- Réalisation de campagnes e-mailing.

- Veille tarifaire et veille appels d'offre.



Commerciale

- Vente, relationnel, négociation et commercialisation IARD.

- Relations commerciales BtoC et BtoB courtiers et agents généraux +animation réseau.

- Formations sur les outils et produits-services auprès des courtiers.

- Benchmark produits IARD.

- Droit des assurances.

- Réglementation courtage en assurance.



Webmarketing

- Participation à la stratégie e-marketing et commerciale.

- Élaboration d’un outil collaboratif pour les commerciaux.

- Rédaction et diffusion de campagnes e-mailing.

- Amélioration du référencement naturel (SEO) d’un site web.



Community management

- Veille médias et les réseaux sociaux.

- Gestion de l’e-réputation des produits & services.

- Rédaction d’articles et de newsletters.

- Production d’infographies et sondages sur un blog professionnel.

- Publication sur les réseaux sociaux.

- Identification des personnalités influentes sur les réseaux sociaux.



E-communication

- Implication dans la stratégie d’e-communication.

- Participation à la création et au lancement d’un projet web.

- Rédaction et gestion de contenu pour un site web.

- Production de supports de communication interne et externe.

- Réalisation d’une revue de presse à destination de la Direction.



Communication évènementielle

- Présentation d’un projet web auprès des clients et du Comité de direction (100 personnes).

- Création de types d’évènements «Ateliers à destination des entreprises» (15 personnes).

- Organisation d’évènements pour les entreprises (40 entreprises présentes).



Veille stratégique

- Création d’un système de veille concurrentielle, veille médias, veille marché, veille juridique et veille brevets.

- Recommandations stratégiques auprès du Comité de direction.

- Utilisation d’outils de veille et formation "veille" auprès des salariés du groupe.



Intelligence Économique



Mes compétences :

Pack office et recherche internet

Alexandrie

Veille

Marketing

Webmarketing

SEO

Gestion de la relation client

Études marketing

Prospection de clients

Community management

Wordpress

Sales Force

Adobe Photoshop CS5

Emailing

Communication

Animation commerciale

Formation

Animation de formations