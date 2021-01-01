Daniel SCHWARTZ

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SPIDER SAS
- DIRECTION COMPTES CLES
2013 - maintenant
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TEAM INTERNATIONAL FRANCE
- DIRECTION NATIONALE DES VENTES
2010 - 2012
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PARACHUTISME SPORTIF
- PILOTE PROFESSIONNEL AVION
2004 - maintenant
PILOTE PROFESSIONNEL AVION. AUTO-ENTREPRENEUR
SPECIALISE EN LARGAGE DE PARACHUTISTES
QUALIFIE MONO-TURBINE PILATUS PC06 (10 PASSAGERS) ET CESSNA 208 (19 PASSAGERS)
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BSH ELECTROMENAGER
- DIRECTEUR D ENSEIGNES
Saint-Ouen
1994 - 2010
SUIVI ET DEVELOPPEMENT COMPTES CLES NATIONAUX
DIVISION PETIT ELECTROMENAGER DEPUIS 2003.
DE 1994 a 2002 RESPONSABLE COMMERCIAL GROS
ELECTROMENAGER REGION IDF
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JAPAN DIFFUSION
- DIRECTEUR REGIONAL
1993 - 1993
RESPONSABLE DU DEVELOPPEMENT COMMERCIAL DES AGENCES DE PARIS,LILLE ET STRASBOURG
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MOBALPA
- ANIMATEUR RESEAU
THÔNES
1991 - 1992
ANIMATEUR RESEAU ILE DE FRANCE
55 MAGASINS
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MERLONI
- RESPONSABLE ENSEIGNES ENCASTRABLE
1988 - 1989
MARQUE ARISTON
SUIVI ET DEVELOPPEMENT ENSEIGNES NATIONALES CUISINISTES
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FISHER FRANCE
- INSPECTEUR COMMERCIAL
1987 - 1988
INSPECTEUR COMMERCIAL EST FRANCE
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HEPPNER TRANSPORT
- ATTACHE COMMERCIAL
1987 - 1987
ATTACHE COMMERCIAL AGENCE DE NANCY