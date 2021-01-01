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Daniel SCHWARTZ

JABLINES

En résumé

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Entreprises

  • SPIDER SAS - DIRECTION COMPTES CLES

    2013 - maintenant

  • TEAM INTERNATIONAL FRANCE - DIRECTION NATIONALE DES VENTES

    2010 - 2012

  • PARACHUTISME SPORTIF - PILOTE PROFESSIONNEL AVION

    2004 - maintenant PILOTE PROFESSIONNEL AVION. AUTO-ENTREPRENEUR
    SPECIALISE EN LARGAGE DE PARACHUTISTES
    QUALIFIE MONO-TURBINE PILATUS PC06 (10 PASSAGERS) ET CESSNA 208 (19 PASSAGERS)

  • BSH ELECTROMENAGER - DIRECTEUR D ENSEIGNES

    Saint-Ouen 1994 - 2010 SUIVI ET DEVELOPPEMENT COMPTES CLES NATIONAUX
    DIVISION PETIT ELECTROMENAGER DEPUIS 2003.

    DE 1994 a 2002 RESPONSABLE COMMERCIAL GROS
    ELECTROMENAGER REGION IDF

  • JAPAN DIFFUSION - DIRECTEUR REGIONAL

    1993 - 1993 RESPONSABLE DU DEVELOPPEMENT COMMERCIAL DES AGENCES DE PARIS,LILLE ET STRASBOURG

  • MOBALPA - ANIMATEUR RESEAU

    THÔNES 1991 - 1992 ANIMATEUR RESEAU ILE DE FRANCE
    55 MAGASINS

  • MERLONI - RESPONSABLE ENSEIGNES ENCASTRABLE

    1988 - 1989 MARQUE ARISTON
    SUIVI ET DEVELOPPEMENT ENSEIGNES NATIONALES CUISINISTES

  • FISHER FRANCE - INSPECTEUR COMMERCIAL

    1987 - 1988 INSPECTEUR COMMERCIAL EST FRANCE

  • HEPPNER TRANSPORT - ATTACHE COMMERCIAL

    1987 - 1987 ATTACHE COMMERCIAL AGENCE DE NANCY

Formations

Réseau