Boutique, salon, service à la personne ou à l’entreprise, loisir, bâtiment, transport, artiste, libéral...

Coup de main aux Trés Petites Entreprises de Moselle-Est.



Pas assez de clients ? Venez décoller avec nous !



------------- DSZ57.com/venez ----------



Des entretiens individuels et des réunions mensuelles pour avancer sur votre commercialisation, votre promotion, votre prospection et pour construire votre réseau.



Gratuit pour les entreprises qui réalisent une valeur ajoutée inférieure à 12 000 € HT/an.

500 €/an de contribution aux dépenses publicitaires, pour les plus à l’aise.



À bientôt ?

Daniel SCHWARTZ

06 37 69 93 38



Mes compétences :

Commercial

Prospection

Prospection commercial