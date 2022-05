Raphaëlle SAUVAGE URSOT

De formation commerciale initialement (BTS Commerce International) confortée par les langues étrangères (DEUG LEA Anglais et Allemand), j'ai travaillé pendant 10 ans en tant que commerciale dans des domaines aussi variés que l'ameublement, l'informatique et le tourisme. Je me suis arrêtée pour reprendre des études et suivre un Master Marketing de l'Innovation et un Master Recherches. J'ai réalisé mon mémoire sur l'impact d'un événement sur la construction de l'identité de mon entreprise d'accueil avec proposition concrète d'un plan de communication et de recommandations stratégiques en terme d'image et de fidélité. Ces deux diplômes obtenus, j'ai eu l'opportunité de travailler en free lance sur une étude prospective. Aujourd'hui, j'ai créé ma petite structure de consultant en innovation et marketing. Je propose une démarche de la création de l'idée du produit ou service jusqu'à la mise en place de l'équipe projet et le suivi du lancement du nouveau produit ou service.



Mes compétences :

Marketing