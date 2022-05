Thierry TROMBINI

Après 25 ans d'expérience de la vente et du management commercial au sein de grands groupes (Philips, St Gobain) mais aussi de PME, j'ai décidé naturellement de mettre ce savoir-faire au service des entreprises qui recherchent des solutions pour leur développement.

Ma mission c'est d'abord écouter pour comprendre. Ensuite c'est s'investir personnellement et persévérer, mais avec méthode et ouverture d'esprit.



Mes compétences :

Direction des ventes

Management commercial

Gestion grands comptes

Stratégie commerciale

Pilotage activité et budget

Gestion de projet

B to B

Prospection de clients

Développement commercial