Ildiko KAZAR

Psychanalyste - Montpellier et Paris



http://www.accompagnementpsy.org/

06 88 07 06 04



Psychanalyste, formée à l'approche transgénérationnelle par Didier Dumas.

Je pratique en cabinet libéral.



- psychanalyse transgénérationnelle

- thérapie analytique

- thérapie de couple

- analyse de rêves

- psychogénéalogie



Ma pratique est une synthèse cohérente des enseignements théoriques

et des apprentissages des diverses techniques.

Ma démarche est un accompagnement vivant et dynamique vers:

- une meilleure connaissance de soi

- l'autonomie

- le mieux-être

- la transformation de soi profonde et stable



Jardin d'Idée - Ecole Transgénérationnelle de Didier Dumas

Promotion 2007



Ecole de Psychologie Clinique et Appliquée

Promotion 2003



Mes compétences :

CPA

Psychanalyse

Psychanalyste

Psychogénéalogie