Celine ATTARD

Durant mon cursus universitaire, je suis intervenue un an en service de psychiatrie fermée, puis un an en CAMSP. Apres l'obtention de mon DESS, en 2004, j'ai exercé en secteur ouvert de psychiatrie, en Centre de jour. A partir de 2005, j'ai commencé à travailler dans le cadre de la réinsertion sociale. Ma pratique m'a permis d'intervenir auprès de l'enfant, de l'adulte, de l'adolescent et de la famille.



La pratique clinique m'a alors conduite vers les questions du travail en réseaux, vers la psychiatrie de secteur et vers l'intérêt de considérer la scène sociale comme une scène clinique. J'ai développé, à partir de l'expérience clinique, un intérêt pour des thématiques de recherche telles que l'institution, le transfert dans l'institution et le travail en réseaux.