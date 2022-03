Martha Liliana MELO VELASQUEZ

Diplômée dun Master 2 Psychologie Clinique et Psychopathologie interculturelle et titulaire dun D.U. Santé, solidarité et précarité de Paris Descartes.



Jai effectué avec succès des stages très riches en expériences où jai pu développer mes aptitudes de prises en charge individuelles et familiales des troubles psychiques des patients, auprès d'adultes dans plusieurs des établissements psychiatriques et des enfants dans une école et dans un espace de rencontre et de médiation.



Jai été co thérapeute stagiaire au sein du Groupe dAide Ethno psychologique à lécole Charles Hermite Paris 18, où on leur propose aux familles une approche différente de la psychologie occidentale ; À lEspace de médiation parents enfants à CiThéA, jai participé à la prise en charge clinique des familles accueillie pour des visites médiatisées, des enfants placée à lASE, ou de parents séparés, venant souvent consulter suite à une décision du JAF ou du JE.



A lUAPF - Unité daccueil et psychothérapie familiale dapproche systémique de la SPASM, jai pu vivre le quotidien dun hôpital de jour pour adulte dont le fil conducteur est la pensée systémique. Jai participé à la vie du groupe daccueil, où les patients et leur famille sont accueillis, jai également participé aux entretiens familiaux menés autour des situations accueillies à lhôpital de jour, mais aussi aux thérapies familiales menées en ambulatoire.



Je suis engagée depuis une dizaine d'années dans des organisations associatives notamment en tant quintervenante sociale dans l'accompagnement et l'orientation juridique et sociale des migrants et des personnes en réinsertion professionnelle. Jai appris à travailler dans ce cadre en tout autonomie et à apprécier le travail en équipe.



Des associations daide à la promotion de la santé, de la prévention et de laccompagnement de personnes en situations de précarité sont un univers dans lequel jévolue depuis plusieurs années. Tout au long de mon parcours, jai coordonné différentes équipes, bénévoles ou salariées, et jai lancé et suivi de nombreux projets, tout en veillant à la mise en place de collaborations avec des intervenants extérieurs.





Mes compétences :

santé

Précarité

Addictologie

Mediation Sociale et interculturelle

Accompagnement face aux troubles psychosociaux

Psychopathologie

Psychologie

Droit des étrangers