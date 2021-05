Francis LEMAIRE

SOMATOTHÉRAPEUTE et directeur du centre de ressourcement "Le Corps Mémoire", j'accueille en séjour des personnes stressées, quelquefois épuisées et qui ont besoin de faire le point et de rebondir après un choc traumatique ou un mal-être persistant.

www.le-corps-memoire.fr

Qu'est-ce que la somatothérapie ?

www.somatotherapie.eu



AUTEUR du livre "LE CORPS MÉMOIRE". Ce livre nous aide à découvrir la nature de notre projet de vie et à revenir à sa source afin de mener une vie sereine et accomplie. Une partie du livre est consacrée au témoignage vivant d'une personne qui a été accompagnée dans son cheminement. Vous pourrez ainsi le vivre de "l'intérieur".

Pour une pédagogie du développement personnel. Le Corps Mémoire Éditeur.

Tome I : Projet de vie, projet de vivre !

www.editions.le-corps-memoire.fr ______ (livre disponible uniquement en ligne)



PÉDAGOGUE, je suis le fondateur de l'association pour une pédagogie du développement personnel. Cette association a pour but de promouvoir la découverte, la connaissance et l'intégration de la dimension affective et émotionnelle dans tous les domaines de l'activité humaine. Il s'agit d'un apprentissage particulier, sans contenu, qui permet de faire face et de rester humainement présent dans toutes les situations de la vie, y compris celles qui nous rendent ou nous ont rendu vulnérables. (Stress, deuils, séparation, maladie...)



ÉDITEUR du site "En finir avec la peur" qui porte sur la technique d'identification sensorielle des peurs inconscientes (TIPI) que j'utilise en complément des entretiens conseil et de la relation d'aide par le toucher. Cette technique, le revécu sensoriel, est très utile dans les cas de phobie et autres troubles émotionnels concrets.

www.enfiniraveclapeur.org



Mes compétences :

Bien être

Psychothérapie

Somatothérapie

Pédagogie

Gestion du stress