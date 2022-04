Francis LEMAIRE

La retraite, c'est quand on est vieux dans sa tête. Alors je fais du bricolage, de la moto, de la voiture, visiter mes amis , rendre service à tous, bref : ne pas rester inactif. Le problème c'est la météo, qui bloque beaucoup de projets; alors il faut garder le moral et s' adapter aux conditions climatiques. Petits bricolages pour patienter. La télé et internet pour moi c'est accessoire, il faut qu'il pleuve des cordes pour que je reste poser devant l'un ou l'autre.