Stéphanie CATTIAUX

Soin énergétique du corps et de l’habitat

... parce que l'un et l'autre sont indissociables, en constante interdépendance.



Prenez conscience de votre véritable place, de votre potentiel… immense…reliez vous à l’abondance !



en prenant soin de vous et de vos lieux de vie

grâce au Qi Gong, à la méditation / relaxation

grâce au Feng Shui traditionnel et à la géobiologie



Retrouvez votre centre,

au centre se conçoit la vie,

souffle d’inspiration qui nous anime

et créée espace et vie autour de nous.



Parce que notre devenir dépend de notre état de présence,

retrouvons nous dans la pleine conscience de ce qui est,

reliés à l’univers qui nous soutient.



A partir du moment où nous nous alignons avec les lois de la nature,nous pouvons penser nos projets, créer, construire, communiquer :

l’arbre enraciné va croitre en force, en flexibilité et ne se laissera pas déstabiliser par le vent qui agite son feuillage.



Nourri et porté par un environnement positif et vibratoire, tout ce que vous vivez va prendre plus de sens !



Qi Gong : cours et stages sur Aix en Provence

Expertises en Feng Shui traditionnel et géobiologie (France entière)









