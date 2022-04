Arnauld DUBOIS

En tant que développeur, chef de projet et responsable d’équipe, j'ai architecturé, développé et supporté de multiples outils de tests et de validation de logiciel mobile en portant une attention particulière à

- planifier les tâches des collaborateurs

- anticiper les risques

- mettre en place le suivi qualité des livrables

- accompagner les clients dans la réalisation ou l'optimisation de leurs projets

- définir une architecture logicielle adaptée et adaptable





Mes compétences :

Gestion de projet

C++/C#

.NET

WebDesign

PMP

Base de données

Architecture logicielle

UML